От чего зависит размер выплаты пособия по безработице: разъяснение

Размер пособия по безработице зависит от ряда показателей.

Фото: trudovi.org.ua

Донецкая областная государственная администрация объяснила, от чего зависит размер выплаты пособия по безработице. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, як загального так і протягом 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) отриманого особою перед звільненням.

Застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж сім місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

- до 3 років — 50%;

- від 3 до 6 років — 55%;

- від 6 до 12 років — 60%;

- від 12 до 18 років — 65%;

- від 18 до 24 років — 70%;

- від 24 до 30 років — 75%;

- понад 30 років — 80%.

Для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру допомоги по безробіттю відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

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