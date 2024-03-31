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OpenAI представила инструмент на основе искусственного интеллекта, который может озвучить текст голосом любого человека

17:57, 31 марта 2024
Voice Engine может «клонировать» ваш голос всего за 15 секунд.
OpenAI представила инструмент на основе искусственного интеллекта, который может озвучить текст голосом любого человека
Фото: gzeromedia.com
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Компания OpenAI представила новый инструмент на основе искусственного интеллекта Voice Engine, способного озвучивать тексты голосом любого человека. Об этом идет речь на сайте OpenAI.

В частности, имея 15-секундный образец звучания речи, инструмент может воспроизвести голос любого человека. Voice Engine имеет такую же модель ИИ, лежащую в основе функции «чтения вслух» чат-боту ChatGPT.

Инструмент предлагают использовать для перевода видео и подкастов. Voice Engine сохраняет естественный акцент говорящего даже в переводе. Также разработчики отмечают, что Voice Engine может помочь людям, которые не могут читать или детям в обучении, поскольку естественное звучание лучше воспринимается, чем роботизированные голоса.

Voice Engine можно использовать для восстановления голоса пациентам, имеющим нарушение речевого аппарата. Люди смогут общаться, озвучивая естественным языком свои текстовые запросы благодаря инструменту, добавляют в OpenAI.

OpenAI создала Voice Engine в конце 2022 года, но публичного доступа к нему пока нет. Разработчики опасаются, что его могут использовать для создания дипфейков.

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