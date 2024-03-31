Практика судов
  1. Фото
  2. / Общество

Облако пыли из Сахары накрыло Европу — на очереди Украина, фото

16:25, 31 марта 2024
Качество воздуха в стране сильно ухудшится, небо будет тусклым, при этом ожидается аномальное тепло до +25 градусов.
Облако пыли из Сахары накрыло Европу — на очереди Украина, фото
Иллюстративное фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Часть Европы накрыло чрезвычайно редким облаком пыли, поднявшимся из пустыни Сахара. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Пыль из Сахары уже добралась, и вы можете видеть желтоватую облачность в воздухе», – сказал метеоролог Немецкой метеорологической службы Кристиан Герольд.

Пыль из Сахары в понедельник, 1 апреля, накроет и Украину. Об этом сообщает метеорологическая станция Борисполь.

По словам синоптиков, сегодня пылью накрыло Прикарпатье, а вот завтра такая ситуация будет по всей Украине.

Ожидается ухудшение качества воздуха. Также небо будет очень тусклым. При этом в стране будет аномальное тепло до +25 градусов.

Ежегодно из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. В то время как большие частицы быстро падают на Землю, мельчайшие частицы иногда могут пролетать на тысячи километров.

Облако пыли из Сахары повлияло на качество воздуха в некоторых районах.

Швейцарская служба мониторинга airCHeck зафиксировала высокий уровень загрязнения в коридоре, простирающемся с юго-запада на северо-восток страны.

Метеоролог швейцарской телерадиокомпании SRF сообщил, что было зафиксировано около 180 тысяч тонн пыли – примерно вдвое больше, чем во время подобных пылевых бурь за последние годы.

В то же время местные власти Франции объявили, что в некоторых районах порог загрязнения воздуха превышен. В департаменте Эро на побережье Средиземного моря предостерегли жителей от интенсивных физических нагрузок.

СМИ сообщают, что шлейф густой пыли уже прокатился по Германии, Франции, Италии и Швейцарии.

Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Кабмин утвердил Порядок официального перевода международных договоров с международными финансовыми организациями на украинский язык

Министерство или другой центральный орган исполнительной власти, ответственный за заключение двустороннего международного договора Украины с международной финансовой организацией, осуществляет предварительный перевод текста и направляет в МИД.

Кабмин принял новый Порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство отменило предыдущую редакцию Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов.

Судьи Верховного Суда смогут единолично рассматривать заявления о проведении заседания в режиме видеоконференции

В парламенте зарегистрирован законопроект об упрощении участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

С налогообложением криптовалюты в Украине разберутся до конца декабря 2024 года – Меморандум с МВФ

Вопрос принятия законодательства для урегулирования виртуальных активов будет находиться на контроле в Нацбанке и НКЦБФР при технической помощи МВФ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва