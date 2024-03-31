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Пилова хмара із Сахари накрила Європу — на черзі Україна, фото

16:25, 31 березня 2024
Якість повітря в країні сильно погіршиться, небо буде дуже тьмяним, при цьому очікується аномальне тепло до +25 градусів.
Пилова хмара із Сахари накрила Європу — на черзі Україна, фото
Ілюстративне фото
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Частину Європи накрило надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Про це повідомляє Der Spiegel.

«Пил із Сахари вже дістався, і ви можете бачити жовтувату хмарність у повітрі», – сказав метеоролог Німецької метеорологічної служби Крістіан Герольд.

Пил із Сахари в понеділок, 1 квітня, накриє і Україну. Про це повідомляє метеорологічна станція Бориспіль.

За словами синоптиків, сьогодні пилом накрило Прикарпаття, а ось завтра така ситуація буде по всій Україні.

Очікується, погіршення якості повітря. Також небо буде дуже тьмяним. При цьому в країні буде аномальне тепло до +25 градусів.

Щороку з Сахари здіймається від 60 до 200 мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на Землю, найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів.

Хмара пилу з Сахари вплинула на якість повітря в деяких районах.

Швейцарська служба моніторингу airCHeck зафіксувала високий рівень забруднення в коридорі, що простягається з південного заходу на північний схід країни.

Метеоролог швейцарської телерадіокомпанії SRF, повідомив, що було зафіксовано близько 180 тисяч тонн пилу – приблизно вдвічі більше, ніж під час подібних пилових бур за останні роки.

Водночас місцева влада Франції оголосила, що в деяких районах поріг забруднення повітря перевищено. У департаменті Еро, що на узбережжі Середземного моря, застерегли мешканців від інтенсивних фізичних навантажень.

ЗМІ повідомляють, що шлейф густого пилу вже прокотився Німеччиною, Францією, Італією та Швейцарією.

Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок.

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