Пыль из Сахары накрыла Украину: граждан призвали закрыть окна

Пыль может быть вредна для людей с распираторными заболеваниями.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что пыль из Сахары пришла в Украину. Соответствующее заявление было сделано в пресс-службе Укргидрометцентра 1 апреля.

Отмечается, что волна тепла из западного Средиземноморья, принесшая в Украину аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Жители западного региона могли наблюдать это еще 31 марта, а 1 апреля он распространится на большинство областей Украины.

«Небо будет тусклым.

Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с распираторными заболеваниями, пожилых людей и детей», - заявили в Укргидрометцентре.

В сети также публикуют видео, как выглядит сейчас небо в Киеве.

Ранее сообщалось, что облако пыли из Сахары накрыло Европу.

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