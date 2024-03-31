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Облако пыли из Сахары накрыло Европу — на очереди Украина, фото

16:25, 31 марта 2024
Качество воздуха в стране сильно ухудшится, небо будет тусклым, при этом ожидается аномальное тепло до +25 градусов.
Облако пыли из Сахары накрыло Европу — на очереди Украина, фото
Иллюстративное фото
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Часть Европы накрыло чрезвычайно редким облаком пыли, поднявшимся из пустыни Сахара. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Пыль из Сахары уже добралась, и вы можете видеть желтоватую облачность в воздухе», – сказал метеоролог Немецкой метеорологической службы Кристиан Герольд.

Пыль из Сахары в понедельник, 1 апреля, накроет и Украину. Об этом сообщает метеорологическая станция Борисполь.

По словам синоптиков, сегодня пылью накрыло Прикарпатье, а вот завтра такая ситуация будет по всей Украине.

Ожидается ухудшение качества воздуха. Также небо будет очень тусклым. При этом в стране будет аномальное тепло до +25 градусов.

Ежегодно из Сахары поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. В то время как большие частицы быстро падают на Землю, мельчайшие частицы иногда могут пролетать на тысячи километров.

Облако пыли из Сахары повлияло на качество воздуха в некоторых районах.

Швейцарская служба мониторинга airCHeck зафиксировала высокий уровень загрязнения в коридоре, простирающемся с юго-запада на северо-восток страны.

Метеоролог швейцарской телерадиокомпании SRF сообщил, что было зафиксировано около 180 тысяч тонн пыли – примерно вдвое больше, чем во время подобных пылевых бурь за последние годы.

В то же время местные власти Франции объявили, что в некоторых районах порог загрязнения воздуха превышен. В департаменте Эро на побережье Средиземного моря предостерегли жителей от интенсивных физических нагрузок.

СМИ сообщают, что шлейф густой пыли уже прокатился по Германии, Франции, Италии и Швейцарии.

Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок.

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