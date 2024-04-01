Що відомо про пил із Сахари в повітрі над територією України – коментар фахівців

За даними Укргідрометцентру, концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

В Україні концентрація пилу із Сахари не перевищує допустиму норму. На цьому наголосили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Там пояснили, що 30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря африканського походження, а середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів.

«Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм», - зазначають фахівці.

За їхніми словами найближчої доби така ситуація утримається у більшості областей країни, лише у західних областях 2 квітня вдень атмосферний фронт зумовить дощі, згодом 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, а якість повітря поліпшиться.

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