На Київщині чоловік під час конфлікту зарізав співмешканку

Зловмисник схопив ніж і вдарив ним жінку, від чого потерпіла померла на місці.

У Броварах Київської області поліція повідомила про підозру чоловіку, який вбив співмешканку.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, тіло жінки виявили сусіди.

Правоохоронці встановили, що фігурант та потерпіла спільно розпивали алкогольні напої у будинку. Між підозрюваним та його 47-річною співмешканкою виник конфлікт. Тим часом 40-річний зловмисник схопив ніж і вдарив ним жінку прямо в груди, від якого потерпіла померла на місці.

Наразі затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом вчинення умисного вбивства зловмиснику повідомили про підозру.

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