В Киевской области мужчина во время конфликта зарезал сожительницу

Злоумышленник схватил нож и ударил им женщину от чего потерпевшая скончалась на месте.

В Броварах Киевской области полиция сообщила о подозрении мужчине, убившему сожительницу.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, тело женщины обнаружили соседи.

Правоохранители установили, что фигурант и потерпевшая вместе распивали алкогольные напитки в доме. Между подозреваемым и его 47-летней сожительницей возник конфликт. Во время него 40-летний злоумышленник схватил нож и ударил им женщину прямо в грудь, от чего потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. По факту совершения умышленного убийства злоумышленнику сообщили о подозрении.

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