Google Podcasts прекратит свое существование уже со 2 апреля: пользователям предлагают альтернативу

Google предлагает всем фанатам подкастов перейти на YouTube Music.

Компания Google решила закрыть еще один популярный сервис. Так, Google Podcasts прекратит свое существование уже со 2 апреля. Об этом сообщает GizmoChina.

«Google Подкасты» – популярный сервис, предлагавший пользователям возможность бесплатно слушать обширную библиотеку подкастов. За более 5 лет с момента запуска на Android приложение скачали более 500 млн раз по всему миру.

Компания предлагает всем фанатам подкастов перейти на YouTube Music. По мнению Google, это должно создать лучшее место для слушателей и создателей контента. YouTube Music имеет развитые алгоритмы подбора рекомендаций и постоянно обновляется, но сервис требует подписки.

Как перейти с Google Podcasts на YouTube Music:

Экспорт из Google Podcasts: откройте приложение «Подкасты» и нажмите «Экспорт подписок», а затем «Экспорт» в разделе «Экспорт в YouTube Music»;

Импорт в YouTube Music: откройте приложение YouTube Music, выберите Перенести, Продолжить и, наконец, Перейти в библиотеку после завершения переноса.

Если зайти в «Подкасты» после 2 апреля, вместо рабочего сервиса пользователи получат баннер на весь экран с советом перейти на YouTube Music.

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