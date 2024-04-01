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Призывала убивать украинских детей: СБУ заочно объявила подозрение о пропагандистке Симоньян

15:54, 1 апреля 2024
Маргарита Симоньян регулярно распространяет кремлевские нарративы в Телеграм и в эфирах российских телеканалов.
Призывала убивать украинских детей: СБУ заочно объявила подозрение о пропагандистке Симоньян
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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пропагандистке Маргарите Симоньян, которая распространяет нарративы кремля и призывала к массовому убийству украинских детей.

"Служба безопасности задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, призвавшей к геноциду украинцев", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что она возглавляет международный рупор кремля – телеканал "RT" и входит в медийный пул путина.

По данным следствия, она одним из первых поддержала полномасштабное вторжение рф и военные преступления российских оккупантов.

Российская пропагандистка неоднократно агитировала за продление ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям:

⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

⁠ст. 436 (пропаганда войны);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории рф, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности", - отмечают в СБУ.

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