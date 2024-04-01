Проехали на красный сигнал светофора — получили штрафы: в Киеве наказали 3 водителей, видео

Трое водителей были привлечены к ответственности за нарушение ПДД.

В Киеве оштрафовали сразу трех водителей, которые совершили проезд на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, нарушителей привлекли к административной ответственности и провели с ними профилактические беседы, чтобы они не нарушали в будущем.

В полиции напомнили, что за проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа – 510 гривен.

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