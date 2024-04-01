В Кировоградской области мужчина совершил самоубийство из табельного оружия прибывшего на вызов патрульного, — ГБР

В городе Светловодск мужчина совершил самоубийство, отобрав оружие у полицейского.

Сотрудники Государственного бюро расследований устанавливают обстоятельства самоубийства мужчины в городе Светловодск Кировоградской области. Суицид он совершил из табельного оружия патрульного, прибывшего по оперативному вызову. Об этом сообщает ГБР.

По предварительным данным, ночью 28 марта 2024 года в Светловодске в милицию поступило сообщение о том, что местный житель угрожает совершить самоубийство.

Приехав на место происшествия, полицейский наряд, наблюдая неадекватное поведение мужчины, вызвал скорую помощь. После осмотра медиков его должны были доставить в психическую больницу в областном центре.

Однако гражданин выхватил у правоохранителя автомат и выстрелил себе в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время работники ГБР устанавливают все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Продолжаются судебные экспертизы и служебное расследование, по результатам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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