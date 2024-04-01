Покушение на убийство львовского бизнесмена: суд вынес приговор организатору и исполнителям

В 2016 году обвиняемый запланировал убийство львовского бизнесмена, поручив его исполнение двоим мужчинам за денежное вознаграждение.

Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львовской области суд признал виновными трех членов организованной группы. Они осуждены по фактам умышленного убийства трех человек, покушению на умышленное убийство четырех человек, умышленному повреждению имущества, а также приобретению, хранению, передаче огнестрельного оружия, боеприпасам, взрывным устройствам без предусмотренного законом разрешения.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, организатору назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Исполнителям – по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что в 2016 году обвиняемый запланировал убийство львовского бизнесмена, поручив его исполнение двоим мужчинам за денежное вознаграждение. Реализация схемы заключалась в подрыве авто, в котором будет двигаться заказанный мужчина, в случае необходимости – применить огнестрельное оружие.

Однако фигуранты просчитались и преждевременно сдетонировали противотанковые мины, предварительно установленные под асфальт, и взорвали кортежный автомобиль с охранниками предпринимателя, а не его самого. Затем они расстреляли это транспортное средство, сообщают в прокуратуре.

В результате чего три человека получили огнестрельные повреждения и умерли на месте, одному мужчине удалось уцелеть.

Сам же бизнесмен на тот момент ехал сзади в другом автомобиле, который остался невредимым и смог скрыться с места происшествия.

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