Замах на вбивство львівського бізнесмена: суд виніс вирок організатору та виконавцям

У 2016 році обвинувачений запланував вбивство львівського бізнесмена, доручивши його виконання двом чоловікам за грошову винагороду.

Фото: lviv.gp.gov.ua

На Львівщині суд визнав винними трьох членів організованої групи. Їх засуджено за фактами умисного вбивства трьох осіб, замаху на умисне вбивство чотирьох осіб, умисного пошкодження майна, а також придбання, зберігання, передача вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, організатору призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Виконавцям – по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що у 2016 році обвинувачений запланував вбивство львівського бізнесмена, доручивши його виконання двом чоловікам за грошову винагороду. Реалізація схеми полягала у підриві авто, в якому рухатиметься замовлений чоловік, в разі необхідності – застосувати вогнепальну зброю.

Однак фігуранти прорахувались та передчасно здетонували протитанкові міни, які були попередньо встановлені під асфальт, і підірвали кортежний автомобіль з охоронцями підприємця, а не його самого. Потім вони розстріляли цей транспортний засіб, повідомляють у прокуратурі.

Внаслідок чого троє людей отримали вогнепальні ушкодження та померли на місці, одному чоловіку вдалось вціліти.

Сам же бізнесмен на той момент їхав позаду в іншому автомобілі, який лишився неушкодженим та зміг втекти з місця події.

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