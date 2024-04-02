Пеня за нарушение сроков уплаты налогов: когда и как начисляют

Налоговики привели правила начисления пени за нарушение сроков уплаты денежного (налогового) обязательства.

Фото: zt.tax.gov.ua

Главное управление Государственной налоговой службы в Ровенской области разъяснило порядок начисления пени за нарушение сроков уплаты денежного (налогового) обязательства.

Пеня – сумма средств в виде процентов, начисленная на суммы налоговых обязательств и/или на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки, а также начисленная в других случаях и порядке, предусмотренных Налоговым кодексом Украины или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы (п.п. 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Пунктом 129.1 ст. 129 НКУ установлено, что начисление пени начинается, в частности:

- при начислении контролирующим органом налогового обязательства в установленных НКУ случаях, не связанных с проведением проверки, или при начислении контролирующим органом денежного обязательства, определенного по результатам проверки, начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогоплательщиком такого обязательства, определенного в налоговом уведомлении-решении согласно НКУ (п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 НКУ);

- при начислении суммы денежного обязательства, определенного налогоплательщиком или налоговым агентом, в том числе в случае внесения изменений в налоговую отчетность в результате самостоятельного выявления налогоплательщиком ошибок в соответствии со ст. 50 НКУ – после истечения 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты денежного обязательства (п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 НКУ);

- при выявлении контролирующим органом по результатам проверки, в частности, несвоевременной уплаты, неуплаты (неперечисления) налоговым агентом удержанных (начисленных) налогов до или при выплате налогооблагаемого дохода в пользу нерезидента или иного налогоплательщика – начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налоговым агентом суммы налогового обязательства, определенного НКУ (п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 НКУ);

С учетом п. 129.3 ст. 129 НКУ начисление пени (кроме пени, предусмотренной подпунктами 129.1.2, 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 НКУ) истекает:

- в день зачисления средств на соответствующий счет органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, на соответствующий счет налогоплательщика и/или в других случаях погашения налогового долга и/или денежных обязательств (п.п. 129.3.1 п. 129.3 ст.129 НКУ);

- в день проведения взаиморасчетов непогашенных встречных денежных обязательств соответствующего бюджета перед таким налогоплательщиком (п.п. 129.3.2 п. 129.3 ст. 129 НКУ);

- в день введения моратория на удовлетворение требований кредиторов (при вынесении соответствующего определения суда по делу о банкротстве или принятии соответствующего решения Национальным банком Украины) (п.п. 129.3.3 п. 129.3 ст. 129 НКУ);

- при принятии решения об отмене или списании суммы налогового долга (его части) (п.п. 129.3.4 п. 129.3 ст. 129 НКУ).

Абзацем вторым п.п. 129.3.4 Экз. 1 п. 129.3 ст. 129 НКУ определено, что начисление пени, предусмотренной п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 НКУ, заканчивается, в частности, в случае выявления контролирующим органом факта несвоевременной уплаты, неуплаты (неперечисления) определенных налоговым агентом сумм налоговых обязательств – в день уплаты (погашения) налоговым агентом этих сумм налоговых обязательств.

При частичном погашении налогового долга сумма такой доли определяется с учетом пени, начисленной на такую долю (абзац одиннадцатый п. 129.3 ст. 129 НКУ).

В соответствии с абзацем первым п. 129.4 ст. 129 НКУ на суммы денежного обязательства, определенного п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 НКУ (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) и в других случаях определение пени в соответствии с требованиями НКУ, если ее размер не установлен, начисляется пеня за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения, из расчета 120 проц. годовых учетной ставке Национального банка Украины, действующей на каждый такой день.

На суммы денежного обязательства, определенного п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 НКУ (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени), начисляется пеня за каждый календарный день просрочки его уплаты, начиная с 91 календарного дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства, включая день погашения, из расчета 100 проц. годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день (абзац третий п. 129.4 ст. 129 НКУ).

На суммы несвоевременно уплаченных и/или неуплаченных (неперечисленных) налоговым агентом определенных налоговых обязательств в соответствии с п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 НКУ контролирующим органом начисляется пеня за каждый календарный день такой неуплаты (неперечисления), включая день погашения налогового обязательства, из расчета 120 проц. годовых учетной ставке НБУ, действующей на каждый такой день (абзац четвертый п. 129.4 ст. 129 НКУ).

Указанный размер пени применяется для всех плательщиков и всех видов налогов, сборов и других денежных обязательств, кроме пени, которая начисляется за нарушение срока расчета в сфере внешнеэкономической деятельности, устанавливаемого соответствующим законодательством (п. 129.5 ст. 129 НКУ).

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