Работник аппарата суда предложил судье «обсудить» дело, но судья заподозрила провокацию

Неприятный инцидент зафиксирован в Харьковской области.

Источник фото - Харьковский районный суд

Не совсем приятный для судебной власти инцидент произошел в марте в Харьковской области.

Как сообщила в Высший совет правосудия и. о. председателя Харьковского районного суда Харьковской области Елена Пилюгина, 14 марта она общалась по служебным вопросам с работником аппарата Харьковского райсуда.

Внезапно во время разговора с судьей работник аппарата суда сообщил, что его лично «интересует» одно дело, которое ранее находилось в производстве у Елены Пилюгиной, но сейчас оно находится в производстве другого судьи.

Впрочем, судья сразу же решила прекратить разговор с работником аппарата, поскольку заподозрила провокацию с целью побудить судью к совершению неправомерных действий.

«Доказательства общения у меня отсутствуют, потому что я не ожидала от сотрудника суда таких действий», - сообщила Елена Пилюгина в ВСП, отметив, что она не исключает, что работник аппарата суда осуществлял техническую фиксацию разговора с судьей.

Теперь разбираться в ситуации будет Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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