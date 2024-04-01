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Во Львовской области мужчина отказался от мобилизации из-за «трех неофициальных детей»: как его наказал суд

20:05, 1 апреля 2024
Мужчина категорически отказался от мобилизации: свои действия он объяснил тем, что больной и «имеет троих детей, которые официально на него не зарегистрированы».
Во Львовской области мужчина отказался от мобилизации из-за «трех неофициальных детей»: как его наказал суд
Фото: tsn.uа
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Во Львовской области суд наказал мужчину, который категорически отказался от мобилизации. Свои действия он объяснил тем, что больной и «имеет троих неофициальных детей».

На суде военнообязанный вину признал и раскаялся. Об этом говорится в приговоре Самборского районного суда (дело №452/173/24).

Так, в ноябре 2023 года военно-врачебная комиссия признала жителя Львовщины годным к военной службе.

Ему вручили боевую повестку, за которой в декабре мужчина должен был явиться в ТЦК для отправки в часть. Однако тот уклонился от мобилизации.

На суде обвиняемый признал это, назвав причины. В частности, утверждал, что якобы испытывает проблемы со зрением, а еще на его содержании находятся «трое незарегистрированных детей от бывшей сожительницы».

Кроме того, мужчина говорил, что теперь у него новая женщина, которая сама воспитывает троих детей. Он признался, что планирует жениться на ней, чтобы иметь отсрочку от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к трем годам испытательного срока. Этот приговор обвиняемый житель Львовщины может обжаловать в апелляционном суде.

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