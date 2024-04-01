Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из жилья для временного проживания

На ВПЛ, относящиеся к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение срока проживания.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что Кабинет Министров урегулировал вопрос недопущения выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания, передает Правительственный портал.

Отмечается, что 29 марта правительство внесло изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутриперемещенных лиц, утвержденного Постановлением КМУ от 29 апреля 2022 г. № 495.

Целью документа является предоставление отдельным категориям ВПЛ дополнительных гарантий относительно недопущения их принудительного выселения из жилья для временного проживания в период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Таким образом, на внутренних переселенцев, принадлежащих к уязвимым категориям граждан, не будет распространяться ограничение срока проживания, предусмотренное абзацем восьмым части 1 статьи 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

В Минреинтеграции добавляют, что такие изменения направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты внутри перемещенных лиц.

Ранее Кабмин уточнил перечень категорий ВПЛ, получающих помощь на проживание.

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