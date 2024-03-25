Кабмин уточнил перечень категорий ВПЛ, получающих помощь на жительство

С 1 марта продлили выплату пособия на проживание для отдельных категорий ВПЛ еще на 6 месяцев.

Кабинет Министров принял разработанное Минсоцполитики постановление и уточнил перечень тех ВПЛ, которые будут иметь право на получение выплат еще в течение 6 месяцев.

С 1 марта 2024 года выплата пособия на проживание для ВПЛ была продлена еще на 6 месяцев для отдельных категорий ВПЛ, которые получали ее уже в течение одного-двух лет (не менее 8 месяцев).

В первую очередь выплаты были продолжены для людей, которые не имеют возможности работать, ухаживают за детьми или тяжело больными или лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

Теперь же во избежание разночтений постановление четко предусматривает, что, кроме прочих, имеют право на продление помощи еще на 6 месяцев также следующие категории людей:

лица с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность (и семьи, в которых проживают такие лица);

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя; патронатные воспитатели; дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

Если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье меньше 9444 грн:

лица, ухаживающие за ребенком до 3 лет или ребенком, нуждающимся в уходе, до 6 лет;

семьи, имеющие детей до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

лица, оказывающие социальные услуги на непрофессиональной основе;

студенты, которые обращаются самостоятельно в возрасте до 23 лет;

лица с инвалидностью ІІІ группы;

семьи пенсионеров.

Кроме того, право на продление пособия на дополнительные 6 месяцев также получили лица старше 55 лет.

Также продлен период подачи заявлений на переназначение выплат для ВПЛ до 30 апреля 2024 года. При этом даже подающие заявления в апреле получат средства с учетом марта.

Если человек подпадает под указанные критерии и подаст заявление уже в мае, помощь будет назначена с месяца обращения, то есть также с мая.

Также в правительстве обратили внимание, что в течение двух месяцев после назначения помощи, ВПЛ, которые не работают и не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью, должны способствовать своей занятости.

То есть стать на учет в Центр занятости (или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель и приступить к соответствующей деятельности/ или получить помощь на получение экономической самостоятельности/микрогрант на создание или развитие собственного бизнеса/ или получить ваучер на обучение и т.п.).

Если после переназначения помощи человек не сделает этого, выплата пособия будет прекращена.

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