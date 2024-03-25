Кабмін уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання

Кабінет Міністрів прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову і уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом ще 6 місяців.
З 1 березня 2024 року виплата допомоги на проживання для ВПО була продовжена ще на 6 місяців для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років (щонайменше 8 місяців).
В першу чергу виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важко хворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.
Тепер же, щоб уникнути різночитань, постанова чітко передбачає, що, крім інших, мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців також такі категорії людей:
Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї менше 9444 грн:
Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи, старші за 55 років.
Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.
Якщо людина підпадає під зазначені критерії та подасть заяву вже у травні, то допомога буде призначена з місяця звернення, тобто також з травня.
Також в уряді звернули увагу, що протягом двох місяців після призначення допомоги, ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості.
Тобто стати на облік в Центр зайнятості (або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримати допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримати ваучер на навчання тощо).
Якщо після перепризначення допомоги, людина не зробить цього, виплату допомоги буде припинено.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.