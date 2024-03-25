Кабмін уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання

З 1 березня продовжили виплату допомоги на проживання для окремих категорій ВПО ще на 6 місяців.

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Кабінет Міністрів прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову і уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом ще 6 місяців.

З 1 березня 2024 року виплата допомоги на проживання для ВПО була продовжена ще на 6 місяців для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом одного-двох років (щонайменше 8 місяців).

В першу чергу виплати були продовжені для людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важко хворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Тепер же, щоб уникнути різночитань, постанова чітко передбачає, що, крім інших, мають право на продовження допомоги ще на 6 місяців також такі категорії людей:

особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність (та родини, в яких такі особи проживають);

діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї менше 9444 грн:

особи, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду, до 6 років;

сім’ї, що мають дітей до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

особи які надають соціальні послуги на непрофесійній основі;

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років;

особи з інвалідністю ІІІ групи;

сім’ї пенсіонерів.

Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали особи, старші за 55 років.

Також продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.

Якщо людина підпадає під зазначені критерії та подасть заяву вже у травні, то допомога буде призначена з місяця звернення, тобто також з травня.

Також в уряді звернули увагу, що протягом двох місяців після призначення допомоги, ВПО, які не працюють і не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості.

Тобто стати на облік в Центр зайнятості (або зареєструватися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність/ або отримати допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу/ або отримати ваучер на навчання тощо).

Якщо після перепризначення допомоги, людина не зробить цього, виплату допомоги буде припинено.

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