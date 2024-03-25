Китай вводить заборону на використання Microsoft Windows та чипів Intel і AMD на державних комп'ютерах

Нові правила вимагають використовувати «безпечні та надійні» вітчизняні замінники чипів, зокрема ті, які випускають компанія Huawei та Phytium, що заборонені в США.

Колаж: sud.ua

Китай вводить заборону на використання американських процесорів AMD та Intel у державних комп'ютерах та серверах. Про це повідомляє The Financial Times.

Крім того, заборону ввели на використання Microsoft Windows та іноземних продуктів баз даних на користь вітчизняних альтернатив.

Нові правила вимагають використовувати «безпечні та надійні» вітчизняні замінники чипів, зокрема ті, які випускають компанія Huawei та Phytium, що заборонені в США.

Зазначається, що ці заборони можуть вплинути на продажі Intel та AMD у Китаї.

Китайські компанії, такі як Baidu, Huawei, Xiaomi та Oppo, розпочали власне виробництво напівпровідників, щоб готуватися до майбутнього, коли вони можуть бути обмежені в імпорті чипів з-за кордону.

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