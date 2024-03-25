Китай вводит запрет на использование Microsoft Windows и чипов Intel и AMD на государственных компьютерах

Новые правила требуют использовать «безопасные и надежные» отечественные заменители чипов, в том числе выпускаемые компанией Huawei и Phytium, запрещенными в США.

Коллаж: sud.ua

Китай вводит запрет на использование американских процессоров AMD и Intel в государственных компьютерах и серверах. Об этом сообщает The Financial Times.

Кроме того, запрет был введен на использование Microsoft Windows и иностранных продуктов баз данных в пользу отечественных альтернатив.

Новые правила требуют использовать «безопасные и надежные» отечественные заменители чипов, в том числе выпускаемые компанией Huawei и Phytium, запрещенными в США.

Эти запреты могут повлиять на продажи Intel и AMD в Китае.

Китайские компании, такие как Baidu, Huawei, Xiaomi и Oppo, начали собственно производство полупроводников, чтобы готовиться к будущему, когда они могут быть ограничены в импорте чипов из-за рубежа.

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