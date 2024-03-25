Польские фермеры приостановят протесты на границе с россией

Польские фермеры прекращают блокаду границы в связи с грядущими пасхальными праздниками.

Источник фото: pravda.com.ua

Польские фермеры решили временно прекратить акцию протеста на границе с россией, которую они начали 20 марта, из-за приближения пасхальных праздников.

Как сообщил "Польскому радио", один из членов правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты Ежи Салитра отметил, что протестующие удивлены объемами товаров, поступающих в Европейский Союз из России.

"Евросоюз еще не принял решение о запрете импорта зерна из россии в Сообщество. Несмотря на то, что страны осудили нападение россии на Украину, товарообмен с россией постоянно продолжается. Перевозят много чего, в частности везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан", - рассказал он.

Фермеры, которые сначала анонсировали продолжение блокады границы на месяц, решили приостановить акцию из-за грядущих празднований Пасхи. Однако пока не было объявлено о разблокировании украинско-польской границы. По состоянию на 24 марта, движение грузового транспорта в направлении Польши в пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" полностью прекращено из-за действий польских протестующих.

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