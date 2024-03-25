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Украина примет изменения в Уголовный процессуальный кодекс до конца апреля 2024 года – Меморандум с МВФ

12:27, 25 марта 2024
Кроме изменений в рассмотрении дел в ВАКС, Украина должна разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая обоснованность сроков досудебного расследования, говорится в Меморандуме с МВФ.
Украина примет изменения в Уголовный процессуальный кодекс до конца апреля 2024 года – Меморандум с МВФ
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Украина до конца апреля 2024 года должна внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) для рационализации дел или вопросов, рассматриваемых в первой инстанции одним судьей Высшего антикоррупционного суда или коллегией из трех судей ВАКС. Кроме того, украинские власти должны разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования. Соответствующие требования содержат документы МВФ по результатам Третьего пересмотра расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Документы были обнародованы в конце прошлой недели.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по документам, которые МВФ обнародовал в декабре 2023 года, выполнение этого структурного маяка Украиной Фонд ожидал в марте 2024 года. Однако пока срок сдвинулся.

«Продолжаются конкурсы на новых антикоррупционных судей, оба с участием независимых экспертов с международным опытом. Органы власти подали запрос на кратковременное (на один месяц) продление структурного контрольного показателя для рационализации системы судебных решений Высшего антикоррупционного суда (структурный контрольный показатель предлагается «отодвинуть» с конца марта на конец апреля 2024 года) в свете насыщенной законодательной повестки дня в парламенте», – указано в документе МВФ.

Следует отметить, что соответствующий законопроект №10178, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде 23 октября прошлого года.

Он предусматривает исключение из УПК специальных положений по обязательному осуществлению уголовного производства по преступлениям, отнесенным к подсудности ВАКС, коллегиально судом в составе трех судей.

В частности, будет исключена ч. 12 ст. 31 УПК, согласно которой уголовное производство в Высшем антикоррупционном суде осуществляется коллегиально судом в составе трех судей. Также исключается норма о том, что уголовное производство в ВАКС в ходе досудебного расследования осуществляется следственным судьей единолично, а в случае обжалования его определений в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе не менее 3 судей.

Следовательно, на ВАКС будут распространяться общие нормы об единоличном и коллегиальном рассмотрении дел в суде первой инстанции, предусмотренные УПК.

Изменения сроков досудебного расследования

Кроме того, в свежих документах от МВФ содержатся предложения по дальнейшим изменениям в УПК.

«Дополняя реформу по укреплению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), власти планируют дальнейшие изменения в Уголовный процессуальный кодекс для повышения эффективности расследования коррупции, включая взаимную правовую помощь и обоснованность сроков досудебного расследования», - говорится в документах.

«В свете борьбе с коррупцией, дальнейшие реформы Уголовного процессуального кодекса со стороны властей повысят эффективность антикоррупционных расследований», - добавляют авторы документа.

В частности, для укрепления эффективных процедур расследования коррупции до конца июня 2024 будут приняты дальнейшие изменения в УПК, в том числе позволят Генеральному прокурору делегировать САП управление запросами об экстрадиции и взаимной правовой помощи в связи с расследованиями коррупции, повышения обоснованности и эффективности сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении.

Также МВФ призвал власти продолжить работу по созданию нового административного суда, завершению внешнего аудита НАБУ и повышению эффективности высших органов контроля. После отмены военного положения власти продолжат проводить диагностическую оценку управления под руководством персонала МВФ.

Автор: Наталья Мамченко

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Украина примет изменения в Уголовный процессуальный кодекс до конца апреля 2024 года – Меморандум с МВФ

Кроме изменений в рассмотрении дел в ВАКС, Украина должна разработать дальнейшие изменения в УПК для повышения эффективности расследования коррупции, включая обоснованность сроков досудебного расследования, говорится в Меморандуме с МВФ.

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