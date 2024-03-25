Женщина торговала в киоске на рынке без государственной регистрации: суд отменил постановление о привлечении ее к админответственности

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника продавщицы киоска, которую Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал на 17000 гривен за торговлю без государственной регистрации – отменил соответствующее постановление суда и закрыл производство по делу за отсутствием в ее действиях происшествия и состава административного правонарушения.
За матеріалами справи, 12 грудня 2023 року хмельничанка торгувала в кіоску на ринку без державної реєстрації як суб`єкт господарської діяльності.
Місцевий суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП, та наклав на неї стягнення у виді 17000 гривень штрафу, без конфіскації предмета торгівлі.
Захисник подав апеляційну скаргу, в якій просив постанову щодо неї скасувати, а провадження у справі закрити, позаяк доказів на підтвердження винуватості продавчині у цьому правопорушенні немає.
За його словами, у діях жінки не було систематичності, вона не є суб’єктом господарської діяльності, а тому не може бути притягнута до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП. Сказав, що письмові пояснення вона написала під погрозами, тиском та з вказівки працівника податкової інспекції, а тому вони не можуть бути враховані судом.
Апеляційний суд звернув увагу, що важливою ознакою господарської діяльності є її систематичність. Особа, яка складає протокол про адміністративне правопорушення, повинна довести наявність таких випадків та їх повторність.
У судовому засіданні апеляційного суду підзахисна апелянта пояснила, що торгувала в кіоску лише один день, 12 грудня 2023 року, на прохання своєї подруги, в котрої захворіла дитина.
Свідки, податківці, підтвердили, що 12 грудня під час перевірки на ринку «Укрторгсервіс» встановили, що жінка, яка здійснювала торгівлю у кіоску, не була зареєстрована як суб`єкт господарювання і, відповідно, склали протокол й акт перевірки.
Отож доказів, які б підтверджували, що вона продавала товар протягом календарного року не менш ніж три рази, тобто систематичності в її діях, у матеріалах справи немає.
З постановою апеляційного суду у справі № 686/1907/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.