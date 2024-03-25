Женщина торговала в киоске на рынке без государственной регистрации: суд отменил постановление о привлечении ее к админответственности

Суд указал, что важным признаком хозяйственной деятельности является ее систематичность.

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника продавщицы киоска, которую Хмельницкий горрайонный суд оштрафовал на 17000 гривен за торговлю без государственной регистрации – отменил соответствующее постановление суда и закрыл производство по делу за отсутствием в ее действиях происшествия и состава административного правонарушения.

За матеріалами справи, 12 грудня 2023 року хмельничанка торгувала в кіоску на ринку без державної реєстрації як суб`єкт господарської діяльності.

Місцевий суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП, та наклав на неї стягнення у виді 17000 гривень штрафу, без конфіскації предмета торгівлі.

Захисник подав апеляційну скаргу, в якій просив постанову щодо неї скасувати, а провадження у справі закрити, позаяк доказів на підтвердження винуватості продавчині у цьому правопорушенні немає.

За його словами, у діях жінки не було систематичності, вона не є суб’єктом господарської діяльності, а тому не може бути притягнута до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КУпАП. Сказав, що письмові пояснення вона написала під погрозами, тиском та з вказівки працівника податкової інспекції, а тому вони не можуть бути враховані судом.

Апеляційний суд звернув увагу, що важливою ознакою господарської діяльності є її систематичність. Особа, яка складає протокол про адміністративне правопорушення, повинна довести наявність таких випадків та їх повторність.

У судовому засіданні апеляційного суду підзахисна апелянта пояснила, що торгувала в кіоску лише один день, 12 грудня 2023 року, на прохання своєї подруги, в котрої захворіла дитина.

Свідки, податківці, підтвердили, що 12 грудня під час перевірки на ринку «Укрторгсервіс» встановили, що жінка, яка здійснювала торгівлю у кіоску, не була зареєстрована як суб`єкт господарювання і, відповідно, склали протокол й акт перевірки.

Отож доказів, які б підтверджували, що вона продавала товар протягом календарного року не менш ніж три рази, тобто систематичності в її діях, у матеріалах справи немає.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/1907/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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