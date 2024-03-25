Минюст Украины подал иск в суд о конфискации имущества экс-министра Табачника

Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации имущества экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации имущества экс-министра образования Дмитрия Табачника, который заочно был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"22 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" к Табачнику Дмитрию Владимировичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: Табачник Алла Викторовна", - говорится в сообщении.

Минюст напомнил, что Табачник после Революции достоинства выехал за пределы Украины и сейчас находится на территории российской федерации. Также известно, что бывший министр активно принял участие в подготовке деятельности против Украины, даже до начала полномасштабного вторжения РФ, общаясь с представителями российских спецслужб.

"Во время полномасштабного вторжения вместе с представителями высших органов власти рф, организовывал и координировал деятельность руководителей оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов.", - подчеркнули в ведомстве.

Дополнительно указано, что Табачник активно продвигает кремлевские нарративы о необходимости "денацификации" Украины.

Согласно пункту 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", в случае применения санкций может проводиться конфискация активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, аналогичные праву распоряжения ими.

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