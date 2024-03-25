Практика судів
  1. В Україні

Мін'юст України подав позов до суду щодо конфіскації майна екс-міністра Табачника

12:13, 25 березня 2024
Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації майна екс-міністра освіти Дмитра Табачника.
Мін'юст України подав позов до суду щодо конфіскації майна екс-міністра Табачника
Джерело фото: znaj.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації майна екс-міністра освіти Дмитра Табачника, який заочно був засуджений до 15 років позбавлення волі. Про це пише пресслужба відомства.

«22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищий антикорупційний суд позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна», - йдеться у повідомленні.

Мін'юст нагадав, що Табачник після Революції гідності виїхав за межі України і зараз перебуває на території російської федерації. Також відомо, що колишній міністр активно взяв участь у підготовці діяльності проти України, навіть до початку повномасштабного вторгнення рф, спілкуючись з представниками російських спецслужб.

«Під час повномасштабного вторгнення разом з представниками вищих органів влади рф, організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.», - підкреслили у відомстві.

Додатково зазначено, що Табачник активно просуває кремлівські наративи щодо необхідності «денацифікації» України.

Згідно з пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», в разі застосування санкцій може проводитися конфіскація активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, аналогічні праву розпорядження ними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ВАКС

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна розгляне можливість запровадження накопичувальної пенсії – меморандум з МВФ

Меморандум с МВФ передбачає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови.

Хто претендує на посаду голови Державної судової адміністрації: список

Серед претендентів на посаду – троє діючих керівників територіальних управлінь ДСА.

Україна ухвалить зміни до Кримінального процесуального кодексу до кінця квітня 2024 року – Меморандум з МВФ

Крім змін стосовно розгляду справ у ВАКС, Україна повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи обґрунтованість строків досудового розслідування, йдеться у Меморандумі з МВФ.

За ненадання переваги у русі машинам швидкої медичної допомоги чи пожежної служби зможуть позбавляти прав на рік

Для водіїв, які нехтують ПДД і ставлять під загрозу чужі життя, передбачать більш сурове покарання, аніж штраф в 680 грн.

Галина Третьякова та Мар’яна Безугла пропонують винести питання бронювання, зокрема працівників судів, в окремий закон

Народні депутати Галина Третьякова та Мар’яна Безугла пропонують викласти в іншій редакції норми про надання відстрочки та бронювання чиновників, поліцейських, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, прокурорів, працівників судів і Служби судової охорони

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду