Мін'юст України подав позов до суду щодо конфіскації майна екс-міністра Табачника

Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації майна екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

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Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації майна екс-міністра освіти Дмитра Табачника, який заочно був засуджений до 15 років позбавлення волі. Про це пише пресслужба відомства.

«22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищий антикорупційний суд позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» до Табачника Дмитра Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Табачник Алла Вікторівна», - йдеться у повідомленні.

Мін'юст нагадав, що Табачник після Революції гідності виїхав за межі України і зараз перебуває на території російської федерації. Також відомо, що колишній міністр активно взяв участь у підготовці діяльності проти України, навіть до початку повномасштабного вторгнення рф, спілкуючись з представниками російських спецслужб.

«Під час повномасштабного вторгнення разом з представниками вищих органів влади рф, організовував та координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.», - підкреслили у відомстві.

Додатково зазначено, що Табачник активно просуває кремлівські наративи щодо необхідності «денацифікації» України.

Згідно з пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», в разі застосування санкцій може проводитися конфіскація активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, аналогічні праву розпорядження ними.

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