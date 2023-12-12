Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

МВФ ожидает, что Украина до марта 2024 года примет закон о рационализации рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел одним судьей или коллегией судей. Как указывает МВФ, «это повысит эффективность и результативность рассмотрения многочисленных и сложных дел о коррупции». Об этом говорится в документах МВФ с соответствующими структурными маяками для Украины для выделения ей следующих финансовых траншей.

Аналогичную рекомендацию содержал и План реформ от Белого дома, появившийся в сентябре 2023 года: «Высший антикоррупционный суд (ВАКС): Внести изменения в законодательство об увеличении количества судей и разрешить рассматривать определенные дела единолично, а не коллегией из трех судей».

Следует отметить, что соответствующий законопроект №10178, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде 23 октября.

Он предусматривает исключение из УПК специальных положений по обязательному совершению уголовного производства по преступлениям, отнесенным к подсудности ВАКС, в первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей.

В частности, будет исключена ч. 12 ст. 31 УПК, согласно которому уголовное производство в Высшем антикоррупционном суде осуществляется:

1) в суде первой инстанции – коллегиально судом в составе трех судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела по предусмотренных законом оснований;

2) в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе трех судей, хотя бы один из которых имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет, кроме случаев, когда ни один такой судья в этом суде не может участвовать в рассмотрении дела из предусмотренных законом оснований.

Также исключается норма о том, что уголовное производство в Высшем антикоррупционном суде в ходе досудебного расследования осуществляется следственным судьей единолично, а в случае обжалования его определений в апелляционном порядке – коллегиально судом в составе не менее трех судей.

Следовательно, на Высший антикоррупционный суд будут распространяться общие нормы об единоличном и коллегиальном рассмотрении дел в суде первой инстанции, предусмотренные УПК.

Как указывает Правительство, согласно отчетным данным на протяжении 2020–2022 годов в Высшем антикоррупционном суде наблюдается рост количества нерассмотренных уголовных производств, рассмотрение которых переходит на следующий отчетный период (175 – в 2020 году, 185 – в 2021 году, 219 – в 2022 году). При этом количество рассмотренных производств ежегодно почти не меняется и составляет в среднем 52 производства в год.

Увеличение нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда приводит к чрезмерно длительному рассмотрению уголовных производств, которое по состоянию на 01.01.2023 в среднем составляло 594 дня, а также ставит под угрозу соблюдение принципа разумных сроков. Так, в судах общей юрисдикции 83% уголовных производств осуществляется в срок до одного года, в Высшем антикоррупционном суде в такой же срок рассматривается только 35% уголовных производств.

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2023 количество производств в нетяжких и тяжких преступлениях, находящихся на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда, составляет 57% от общего количества уголовных производств, а каждый судья принимает участие в судебном разбирательстве в среднем 17 уголовных производств данной категории. В случае единоличного судебного разбирательства на каждого судью в среднем может приходиться 6 уголовных производств в нетяжких и тяжких преступлениях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ ожидает, что в Украине будет создан отдельный Административный суд для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК и Национального банка. При этом судей к нему будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – с участием Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа. Принять соответствующий закон Украина должна до июля 2024 года.

Напомним также, что количество судей ВАКС увеличат. Так, Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала условия объявленного 23 ноября 2023 года конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и АП ВАКС – на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Согласно условиям конкурса, срок подачи документов для участия в конкурсе – с 1 марта по 15 марта 2024 года (включительно).

Автор: Наталья Мамченко

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