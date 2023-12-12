Україна має прийняти закон про раціоналізацію розгляду справ Антикорсудом до березня 2024 року, - МВФ

Для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

МВФ очікує, що Україна до березня 2024 року ухвалить закон про раціоналізацію розгляду Вищим антикорупційним судом справ одним суддею або колегією суддів. Як вказує МВФ, «це підвищить ефективність і результативність розгляду численних і складних справ про корупцію». Про це йдеться у документах МВФ з відповідними структурними маяками для України задля виділення їй наступних фінансових траншів.

Аналогічну рекомендацію містив і План реформ від Білого дому, що з’явився у вересні 2023 року: «Вищий антикорупційний суд (ВАКС): Внести зміни до законодавства щодо збільшення кількості суддів та дозволити розглядати певні справи одноособово, а не колегією з трьох суддів».

Слід зазначити, що відповідний законопроект №10178 , як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у Верховній Раді 23 жовтня.

Він передбачає виключення з КПК спеціальних положень щодо обов’язкового здійснення кримінального провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАКС, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів.

А саме, буде виключено ч. 12 ст. 31 КПК, за якою кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді здійснюється:

1) в суді першої інстанції – колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, крім випадків, коли жодний такий суддя у цьому суді не може брати участь у розгляді справи з передбачених законом підстав;

2) в апеляційному порядку - колегіально судом у складі трьох суддів, хоча б один з яких має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років, крім випадків, коли жодний такий суддя у цьому суді не може брати участь у розгляді справи з передбачених законом підстав.

Також виключається норма про те, що кримінальне провадження у Вищому антикорупційному суді під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею одноособово, а в разі оскарження його ухвал в апеляційному порядку - колегіально судом у складі не менше трьох суддів.

Отже, на Вищий антикорупційний суд поширюватимуться загальні норми про одноособовий та колегіальний розгляд справ у суді першої інстанції, передбачені КПК.

Як вказує Уряд, згідно зі звітними даними упродовж 2020–2022 років у Вищому антикорупційному суді спостерігається зростання кількості нерозглянутих кримінальних проваджень, розгляд яких переходить на наступний звітний період (175 – у 2020 році, 185 – у 2021 році, 219 – у 2022 році). При цьому кількість розглянутих проваджень щороку майже не змінюється і становить у середньому 52 провадження на рік.

Збільшення навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду зумовлює надмірно тривалий розгляд кримінальних проваджень, який станом на 01.01.2023 в середньому становив 594 дні, а також ставить під загрозу дотримання принципу розумних строків. Так, у судах загальної юрисдикції 83% кримінальних проваджень здійснюється у строк до одного року, у Вищому антикорупційному суді у такий самий строк розглядається лише 35% кримінальних проваджень.

Згідно зі статистичними даними станом на 01.01.2023 кількість проваджень у нетяжких і тяжких злочинах, які перебувають на розгляді Вищого антикорупційного суду, становить 57% від загальної кількості кримінальних проваджень, а кожен суддя бере участь у судовому розгляді у середньому 17 кримінальних проваджень цієї категорії справ. У разі одноособового судового розгляду на кожного суддю в середньому може припадати 6 кримінальних проваджень у нетяжких і тяжких злочинах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», МВФ також очікує, що в Україні буде створено окремий Адміністративний суд для розгляду справ проти НАБУ, НАЗК і Національного банку. При цьому суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу. Прийняти відповідний закон Україна повинна до липня 2024 року.

Нагадаємо також, що кількість суддів ВАКС збільшать. Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила умови оголошеного 23 листопада 2023 року конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Нагадаємо, що конкурс оголошено на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та АП ВАКС – на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).

Автор: Наталя Мамченко

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