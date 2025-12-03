  1. В Україні

Як живуть українські військові поза фронтом: чи вистачає їм грошового забезпечення на гідне життя

11:48, 3 грудня 2025
Аналіз зарплат та витрат військових поза фронтом.
Як живуть українські військові поза фронтом: чи вистачає їм грошового забезпечення на гідне життя
Фото: depositphotos
Військова служба — це не лише героїзм на передовій, але й щоденні побутові виклики. Експерти проаналізували, яку зарплату отримують українські військовослужбовці у 2025 році, чи здатна вона покрити базові потреби та які пільги доступні ветеранам. Про це йдеться в дослідженні Сodes.

Скільки заробляють військові та ветерани

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у липні 2025 року становила 26 499 грн до оподаткування (близько 20 400 грн «на руки»).

Пенсії ветеранів

  • Мінімальна пенсія учасника бойових дій нині становить 5528 грн. Весною 2024 року вона дорівнювала 4958 грн (+ 11,5%).
  • Особи зі статусом УБД, які втратили працездатність, отримують не менше 210% від прожиткового мінімуму.
  • Українцям з інвалідністю внаслідок бойових дій виплачують мінімальну пенсію 9478, 13 822 чи 16 847 грн (III, II, I групи відповідно). Зростання у порівнянні з березнем 2024 року становить 11,5% для I та II груп, і 9,8% — для інвалідів III групи.

Рекрути отримують 20 130 грн до вирахування податків.

Для визначення точних цифр безпосередньо щодо зарплат військових необхідно врахувати звання та посаду, вислугу років, місце служби тощо. Також передбачені  додаткові виплати за виконання бойових та спеціальних завдань.

Дослідження Сodes показує, що за даними того ж Work.UA середня зарплата військового становить 31 000 грн, тобто станом на вересень 2025 року дохід військовослужбовця на 21,6% вищий, ніж у середньостатистичного українця.

Чи вистачає цих коштів для життя?

Експерти прорахували мінімальні щомісячні витрати українця:

  • Харчування: 5000–7000 грн
  • Гігієна, спорт, базові витрати: 2000–6000 грн
  • Мінімум на базові потреби: 19 700–23 000 грн
  • Оренда житла: 4000–20 000 грн (залежно від міста)

Приклад: військовий у Харкові з доходом 30 000 грн «на руки» після базових витрат має близько 10 300 грн. Але якщо він орендує житло або утримує сім’ю — коштів може не вистачати.

Які пільги доступні ветеранам

Вони можуть отримати:

  • безкоштовні ліки від низки захворювань;
  • безкоштовне зубне протезування;
  • 50–100% знижку на комунальні послуги;
  • безкоштовний проїзд у громадському транспорті;
  • пільговий кредит на житло в межах «єОселі».

Діти ветеранів також мають низку соціальних гарантій: безкоштовні путівки, харчування в школах, освітні кредити.

Чого бракує ветеранам: результати опитувань

  • 59,8% респондентів найбільше потребують матеріальної допомоги.
  • 9,4% опитаних мають власну справу, і ще 68,8% бажають відкрити бізнес.
  • Ветерани та члени їх сімей користуються державними пільгами — 69,2% на сплату комунальних послуг, 44,3% — безкоштовним проїздом у громадському транспорті. 
  • Розмірами пенсій задоволені лише 16,1% ветеранів. 
  • Кожен третій з опитаних колишніх військових скаржиться на дефіцит адаптованих робочих місць і програм перекваліфікації.

Таким чином, враховуючи зростання цін на продукти, транспорт та базові потреби, реальна фінансова подушка у більшості військових залишається обмеженою.

