Как живут украинские военные вне фронта: хватает ли им денежного обеспечения для достойной жизни
Военная служба — это не только героизм на передовой, но и ежедневные бытовые вызовы. Эксперты проанализировали, какую зарплату получают украинские военнослужащие в 2025 году, способна ли она покрыть базовые потребности и какие льготы доступны ветеранам. Об этом говорится в исследовании Codes.
Сколько зарабатывают военные и ветераны
По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляла 26 499 грн до налогообложения (около 20 400 грн «на руки»).
Пенсии ветеранов
- Минимальная пенсия участника боевых действий сейчас составляет 5528 грн. Весной 2024 года она была 4958 грн (+11,5%).
- Лица со статусом УБД, утратившие трудоспособность, получают не менее 210% от прожиточного минимума.
- Украинцам с инвалидностью вследствие боевых действий выплачивают минимальную пенсию 9478, 13 822 или 16 847 грн (III, II, I группы соответственно). Рост по сравнению с мартом 2024 года — 11,5% для I и II групп и 9,8% — для III группы.
Рекруты получают 20 130 грн до вычета налогов.
Для определения точных цифр непосредственно по зарплатам военнослужащих необходимо учитывать звание и должность, выслугу лет, место службы и другие факторы. Также предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых и специальных задач.
Исследование Codes показывает, что по данным Work.UA средняя зарплата военного составляет 31 000 грн, то есть по состоянию на сентябрь 2025 года доход военнослужащего на 21,6% выше, чем у среднестатистического украинца.
Хватает ли этих средств для жизни?
Эксперты рассчитали минимальные ежемесячные расходы украинца:
- Питание: 5000–7000 грн
- Гигиена, спорт, базовые траты: 2000–6000 грн
- Минимум на базовые потребности: 19 700–23 000 грн
- Аренда жилья: 4000–20 000 грн (в зависимости от города)
Пример: военный в Харькове с доходом 30 000 грн «на руки» после базовых расходов имеет около 10 300 грн. Но если он снимает жилье или обеспечивает семью — средств может не хватать.
Какие льготы доступны ветеранам
Они могут получать:
- бесплатные лекарства от ряда заболеваний;
- бесплатное протезирование зубов;
- скидку 50–100% на коммунальные услуги;
- бесплатный проезд в общественном транспорте;
- льготный кредит на жилье в рамках программы «єОселя».
Дети ветеранов также имеют ряд социальных гарантий: бесплатные путевки, питание в школах, образовательные кредиты.
Чего не хватает ветеранам: результаты опросов
- 59,8% респондентов больше всего нуждаются в материальной помощи.
- 9,4% опрошенных имеют собственное дело, и еще 68,8% хотят открыть бизнес.
- Ветераны и члены их семей пользуются государственными льготами — 69,2% на оплату коммунальных услуг, 44,3% — бесплатным проездом.
- Размером пенсий довольны лишь 16,1% ветеранов.
- Каждый третий бывший военнослужащий жалуется на нехватку адаптированных рабочих мест и программ переквалификации.
Таким образом, учитывая рост цен на продукты, транспорт и базовые потребности, реальная финансовая подушка у большинства военных остается ограниченной.
