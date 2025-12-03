  1. В Украине

Как живут украинские военные вне фронта: хватает ли им денежного обеспечения для достойной жизни

11:48, 3 декабря 2025
Анализ зарплат и расходов военных вне фронта.
Фото: depositphotos
Военная служба — это не только героизм на передовой, но и ежедневные бытовые вызовы. Эксперты проанализировали, какую зарплату получают украинские военнослужащие в 2025 году, способна ли она покрыть базовые потребности и какие льготы доступны ветеранам. Об этом говорится в исследовании Codes.

Сколько зарабатывают военные и ветераны

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляла 26 499 грн до налогообложения (около 20 400 грн «на руки»).

Пенсии ветеранов

  • Минимальная пенсия участника боевых действий сейчас составляет 5528 грн. Весной 2024 года она была 4958 грн (+11,5%).
  • Лица со статусом УБД, утратившие трудоспособность, получают не менее 210% от прожиточного минимума.
  • Украинцам с инвалидностью вследствие боевых действий выплачивают минимальную пенсию 9478, 13 822 или 16 847 грн (III, II, I группы соответственно). Рост по сравнению с мартом 2024 года — 11,5% для I и II групп и 9,8% — для III группы.

Рекруты получают 20 130 грн до вычета налогов.

Для определения точных цифр непосредственно по зарплатам военнослужащих необходимо учитывать звание и должность, выслугу лет, место службы и другие факторы. Также предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых и специальных задач.

Исследование Codes показывает, что по данным Work.UA средняя зарплата военного составляет 31 000 грн, то есть по состоянию на сентябрь 2025 года доход военнослужащего на 21,6% выше, чем у среднестатистического украинца.

Хватает ли этих средств для жизни?

Эксперты рассчитали минимальные ежемесячные расходы украинца:

  • Питание: 5000–7000 грн
  • Гигиена, спорт, базовые траты: 2000–6000 грн
  • Минимум на базовые потребности: 19 700–23 000 грн
  • Аренда жилья: 4000–20 000 грн (в зависимости от города)

Пример: военный в Харькове с доходом 30 000 грн «на руки» после базовых расходов имеет около 10 300 грн. Но если он снимает жилье или обеспечивает семью — средств может не хватать.

Какие льготы доступны ветеранам

Они могут получать:

  • бесплатные лекарства от ряда заболеваний;
  • бесплатное протезирование зубов;
  • скидку 50–100% на коммунальные услуги;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • льготный кредит на жилье в рамках программы «єОселя».

Дети ветеранов также имеют ряд социальных гарантий: бесплатные путевки, питание в школах, образовательные кредиты.

Чего не хватает ветеранам: результаты опросов

  • 59,8% респондентов больше всего нуждаются в материальной помощи.
  • 9,4% опрошенных имеют собственное дело, и еще 68,8% хотят открыть бизнес.
  • Ветераны и члены их семей пользуются государственными льготами — 69,2% на оплату коммунальных услуг, 44,3% — бесплатным проездом.
  • Размером пенсий довольны лишь 16,1% ветеранов.
  • Каждый третий бывший военнослужащий жалуется на нехватку адаптированных рабочих мест и программ переквалификации.

Таким образом, учитывая рост цен на продукты, транспорт и базовые потребности, реальная финансовая подушка у большинства военных остается ограниченной.

