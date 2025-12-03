Как живут украинские военные вне фронта: хватает ли им денежного обеспечения для достойной жизни

Анализ зарплат и расходов военных вне фронта.

Фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военная служба — это не только героизм на передовой, но и ежедневные бытовые вызовы. Эксперты проанализировали, какую зарплату получают украинские военнослужащие в 2025 году, способна ли она покрыть базовые потребности и какие льготы доступны ветеранам. Об этом говорится в исследовании Codes.

Сколько зарабатывают военные и ветераны

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в июле 2025 года составляла 26 499 грн до налогообложения (около 20 400 грн «на руки»).

Пенсии ветеранов

Минимальная пенсия участника боевых действий сейчас составляет 5528 грн. Весной 2024 года она была 4958 грн (+11,5%).

Лица со статусом УБД, утратившие трудоспособность, получают не менее 210% от прожиточного минимума.

Украинцам с инвалидностью вследствие боевых действий выплачивают минимальную пенсию 9478, 13 822 или 16 847 грн (III, II, I группы соответственно). Рост по сравнению с мартом 2024 года — 11,5% для I и II групп и 9,8% — для III группы.

Рекруты получают 20 130 грн до вычета налогов.

Для определения точных цифр непосредственно по зарплатам военнослужащих необходимо учитывать звание и должность, выслугу лет, место службы и другие факторы. Также предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых и специальных задач.

Исследование Codes показывает, что по данным Work.UA средняя зарплата военного составляет 31 000 грн, то есть по состоянию на сентябрь 2025 года доход военнослужащего на 21,6% выше, чем у среднестатистического украинца.

Хватает ли этих средств для жизни?

Эксперты рассчитали минимальные ежемесячные расходы украинца:

Питание: 5000–7000 грн

Гигиена, спорт, базовые траты: 2000–6000 грн

Минимум на базовые потребности: 19 700–23 000 грн

Аренда жилья: 4000–20 000 грн (в зависимости от города)

Пример: военный в Харькове с доходом 30 000 грн «на руки» после базовых расходов имеет около 10 300 грн. Но если он снимает жилье или обеспечивает семью — средств может не хватать.

Какие льготы доступны ветеранам

Они могут получать:

бесплатные лекарства от ряда заболеваний;

бесплатное протезирование зубов;

скидку 50–100% на коммунальные услуги;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

льготный кредит на жилье в рамках программы «єОселя».

Дети ветеранов также имеют ряд социальных гарантий: бесплатные путевки, питание в школах, образовательные кредиты.

Чего не хватает ветеранам: результаты опросов

59,8% респондентов больше всего нуждаются в материальной помощи.

9,4% опрошенных имеют собственное дело, и еще 68,8% хотят открыть бизнес.

Ветераны и члены их семей пользуются государственными льготами — 69,2% на оплату коммунальных услуг, 44,3% — бесплатным проездом.

Размером пенсий довольны лишь 16,1% ветеранов.

Каждый третий бывший военнослужащий жалуется на нехватку адаптированных рабочих мест и программ переквалификации.

Таким образом, учитывая рост цен на продукты, транспорт и базовые потребности, реальная финансовая подушка у большинства военных остается ограниченной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.