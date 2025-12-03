Хустський райсуд Закарпатської області переїде у нову будівлю

У новозведеній будівлі розміститься Хустський районний суд Закарпатської області.

Хустський районний суд Закарпатської області переїде у нову будівлю, зведену та облаштовану згідно із сучасними стандартами. Про це повідомила ДСА.

«У новозведеній будівлі розміститься Хустський районний суд Закарпатської області. Потреба в будівництві виникла через критичний стан старих приміщень та брак площі», - заявили в ДСА.

Також там зазначили, що нова споруда має не лише сучасний архітектурний дизайн. Її головна перевага – комфортні умови для працівників та відвідувачів. Їх створено відповідно до будівельних стандартів та вимог щодо здійснення правосуддя і забезпечення належного доступу до нього громадян.

