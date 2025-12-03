Хустский райсуд Закарпатской области переедет в новое здание

В новопостроенном здании разместится Хустский районный суд Закарпатской области.

Фото: ГСА

Хустский районный суд Закарпатской области переедет в новое здание, возведенное и оборудованное в соответствии с современными стандартами. Об этом сообщила ГСА.

«В новопостроенном здании разместится Хустский районный суд Закарпатской области. Необходимость строительства возникла из-за критического состояния старых помещений и нехватки площади», — заявили в ГСА.

Там также отметили, что новое сооружение имеет не только современный архитектурный дизайн. Его главное преимущество — комфортные условия для сотрудников и посетителей. Они созданы в соответствии со строительными стандартами и требованиями по осуществлению правосудия и обеспечению гражданам надлежащего доступа к нему.

