Оголошено фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2026»: хто побореться за право представити Україну
11:12, 3 грудня 2025
Названо імена дев'яти фіналістів Нацвідбору на Євробачення.
Національний відбір на «Євробачення-2026» офіційно набирає обертів. 3 грудня команда Нацвідбору оприлюднила шортліст фіналістів — дев’ятку артистів, які продовжать боротьбу за можливість представити Україну на міжнародній сцені. 10-го учасника будуть обирати завдяки онлайн-голосуванню.
До списку увійшли також виконавці, які вже брали участь у Нацвідборі в попередні роки.
Фіналісти Нацвідбору-2026:
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- ЩукаРиба
Фінал Нацвідбору визначить, хто саме стане представником України на «Євробаченні-2026». Підготовка триває, а глядачі вже уважно стежать за улюбленими артистами та новими іменами.
