Оголошено фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2026»: хто побореться за право представити Україну

Названо імена дев'яти фіналістів Нацвідбору на Євробачення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний відбір на «Євробачення-2026» офіційно набирає обертів. 3 грудня команда Нацвідбору оприлюднила шортліст фіналістів — дев’ятку артистів, які продовжать боротьбу за можливість представити Україну на міжнародній сцені. 10-го учасника будуть обирати завдяки онлайн-голосуванню.

До списку увійшли також виконавці, які вже брали участь у Нацвідборі в попередні роки.

Фіналісти Нацвідбору-2026:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРиба

Фінал Нацвідбору визначить, хто саме стане представником України на «Євробаченні-2026». Підготовка триває, а глядачі вже уважно стежать за улюбленими артистами та новими іменами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.