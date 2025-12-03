  1. В Україні

Оголошено фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2026»: хто побореться за право представити Україну

11:12, 3 грудня 2025
Названо імена дев'яти фіналістів Нацвідбору на Євробачення.
Оголошено фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2026»: хто побореться за право представити Україну
Національний відбір на «Євробачення-2026» офіційно набирає обертів. 3 грудня команда Нацвідбору оприлюднила шортліст фіналістів — дев’ятку артистів, які продовжать боротьбу за можливість представити Україну на міжнародній сцені. 10-го учасника будуть обирати завдяки онлайн-голосуванню.

До списку увійшли також виконавці, які вже брали участь у Нацвідборі в попередні роки.

Фіналісти Нацвідбору-2026:

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • ЩукаРиба

Фінал Нацвідбору визначить, хто саме стане представником України на «Євробаченні-2026». Підготовка триває, а глядачі вже уважно стежать за улюбленими артистами та новими іменами.

