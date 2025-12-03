Оглашены финалисты Нацотбора на «Евровидение-2026»: кто поборется за право представить Украину

Названы имена девяти финалистов Нацотбора на Евровидение.

Национальный отбор на «Евровидение-2026» официально набирает обороты. 3 декабря команда Нацотбора опубликовала шорт-лист финалистов — девятку артистов, которые продолжат борьбу за возможность представить Украину на международной сцене. Десятого участника будут выбирать с помощью онлайн-голосования.

В список вошли также исполнителей, которые уже участвовали в Нацотборе в предыдущие годы.

Финалисты Нацотбора-2026:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРыба

Финал Нацотбора определит, кто именно станет представителем Украины на «Евровидении-2026». Подготовка продолжается, а зрители уже внимательно следят за любимыми артистами и новыми именами.

