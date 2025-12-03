Оглашены финалисты Нацотбора на «Евровидение-2026»: кто поборется за право представить Украину
Национальный отбор на «Евровидение-2026» официально набирает обороты. 3 декабря команда Нацотбора опубликовала шорт-лист финалистов — девятку артистов, которые продолжат борьбу за возможность представить Украину на международной сцене. Десятого участника будут выбирать с помощью онлайн-голосования.
В список вошли также исполнителей, которые уже участвовали в Нацотборе в предыдущие годы.
Финалисты Нацотбора-2026:
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- ЩукаРыба
Финал Нацотбора определит, кто именно станет представителем Украины на «Евровидении-2026». Подготовка продолжается, а зрители уже внимательно следят за любимыми артистами и новыми именами.
