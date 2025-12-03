Продовження навчання в іншому закладі освіти особою, яку відрахували, не є повторним здобуттям освіти – КАС ВС

КАС ВС зазначив, що продовження навчання в іншому ЗВО освіти особою, яка не завершила здобуття першого, бакалаврського, рівня через відрахування без вручення диплома, не є повторним здобуттям освіти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До моменту отримання диплома бакалавра особа, яка має лише повну загальну середню освіту, реалізує своє право на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вперше. Якщо особа була відрахована до його здобуття і не отримала диплома, продовження навчання на цьому рівні в іншому закладі не є повторним здобуттям освіти і не порушує послідовність її здобуття, передбачену ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту».

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі від 29 жовтня 2025 року у справі № 200/5372/24 (провадження № К/990/398/25).

Позивач звернувся до суду з позовом до Міністерства освіти і науки України (МОН) про визнання протиправними дій щодо формування довідки з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка видана позивачу, із зазначенням відомостей про порушення послідовності здобуття освіти. Позивач має атестат про повну загальну середню освіту та в період із 1 вересня 2012 року до 1 квітня 2015 року навчався в закладі вищої освіти (державному університеті), з якого був відрахований з 3 курсу. З 15 вересня 2022 року він є студентом 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за тією ж самою спеціальністю в іншому закладі вищої освіти (державному університеті). З метою оформлення відстрочки від призову позивач отримав довідку з ЄДЕБО від 5 червня 2024 року, у якій зазначено про порушення послідовності здобуття освіти. Для з’ясування причин цього він звернувся до відповідача. Листом МОН від 28 червня 2024 року роз’яснено, що після відрахування з університету у 2015 році позивач повторно зарахований у 2022 році на той самий рівень освіти (бакалавра), тому здобуває освіту в непослідовному порядку, що й відображено в довідці ЄДЕБО. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове судове рішення – про задоволення позову.

У законі немає чіткого визначення поняття «послідовність поточного здобуття освіти». Проте зі змісту ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту» випливає, що здобуття бакалаврського рівня після повної загальної середньої освіти є послідовним і закономірним переходом на вищий рівень освіти. Закон також передбачає, що після успішного виконання освітньої програми та проходження атестації особі присуджується відповідний ступінь (зокрема бакалавр) і видається диплом. З моменту отримання диплома вважається, що особа завершила навчання і здобула вищу освіту відповідного рівня.

З’ясовані судовим розглядом цієї справи обставини підтверджують, що позивач раніше не отримував жодного документа про вищу освіту, у тому числі за ступенем вищої освіти – бакалавр. Тобто позивач у цьому випадку фактично продовжив навчання в іншому вищому навчальному закладі з того ж самого курсу, з якого він був відрахований з попереднього навчального закладу, та за тією ж спеціальністю і освітньою програмою, що спростовує підтримані судами попередніх інстанцій доводи відповідача про те, що в цьому випадку мало місце повторне отримання позивачем одних і тих самих освітніх послуг та повторне формування відповідних знань, умінь, навичок і загальних компетентностей на тому самому рівні вищої освіти. Тому Верховний Суд скасував судові рішення судів нижчих інстанцій, які відмовили в задоволенні позову, зазначивши, зокрема, що повторне зарахування – це якщо особа знову формуватиме такі знання, уміння, навички та загальні компетентності на тому самому рівні вищої освіти.

Крім того, визначаючи належного відповідача у цій справі, Верховний Суд дійшов висновку, що хоча відповідну довідку й сформував та видав заклад вищої освіти, проте порядок її формування, апаратне й програмне забезпечення є результатом виконання саме МОН як володільцем усієї інформації, яка міститься в ЄДЕБО, закріплених за ним у законі повноважень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.