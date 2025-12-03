Продолжение обучения в другом учебном заведении лицом, которое было отчислено, не является повторным получением образования – КАС ВС

КАС ВС отметил, что продолжение обучения в другом вузе лицом, не завершившим получение первого, бакалаврского, уровня из-за отчисления без вручения диплома, не является повторным получением образования.

До момента получения диплома бакалавра лицо, которое имеет только полное общее среднее образование, реализует свое право на получение первого (бакалаврского) уровня высшего образования впервые. Если лицо было отчислено до его получения и не получило диплома, продолжение обучения на этом уровне в другом заведении не является повторным получением образования и не нарушает последовательность его получения, предусмотренную ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании».

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 29 октября 2025 года по делу № 200/5372/24 (производство № К/990/398/25).

Истец обратился в суд с иском к Министерству образования и науки Украины (МОН) о признании противоправными действий по формированию справки из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), выданной истцу, с указанием сведений о нарушении последовательности получения образования. Истец имеет аттестат о полном общем среднем образовании и в период с 1 сентября 2012 года до 1 апреля 2015 года обучался в учреждении высшего образования (государственном университете), откуда был отчислен с 3 курса. С 15 сентября 2022 года он является студентом 3 курса первого (бакалаврского) уровня высшего образования по той же самой специальности в другом учреждении высшего образования (государственном университете). С целью оформления отсрочки от призыва истец получил справку из ЕГЭБО от 5 июня 2024 года, в которой указано о нарушении последовательности получения образования. Для выяснения причин этого он обратился к ответчику. Письмом МОН от 28 июня 2024 года разъяснено, что после отчисления из университета в 2015 году истец повторно зачислен в 2022 году на тот же уровень образования (бакалавра), поэтому получает образование в непоследовательном порядке, что и отражено в справке ЕГЭБО. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое судебное решение – об удовлетворении иска.

В законе нет четкого определения понятия «последовательность текущего получения образования». Однако из содержания ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании» следует, что получение бакалаврского уровня после полного общего среднего образования является последовательным и закономерным переходом на более высокий уровень образования. Закон также предусматривает, что после успешного выполнения образовательной программы и прохождения аттестации лицу присваивается соответствующая степень (в частности, бакалавр) и выдается диплом. С момента получения диплома считается, что лицо завершило обучение и получило высшее образование соответствующего уровня.

Выясненные судебным рассмотрением обстоятельства подтверждают, что истец ранее не получал никакого документа о высшем образовании, в том числе по степени высшего образования – бакалавр. То есть истец в этом случае фактически продолжил обучение в другом высшем учебном заведении с того же курса, с которого он был отчислен из предыдущего учебного заведения, и по той же специальности и образовательной программе. Это опровергает поддержанные судами предыдущих инстанций доводы ответчика о том, что в этом случае имело место повторное получение истцом тех же самых образовательных услуг и повторное формирование соответствующих знаний, умений, навыков и общих компетентностей на том же уровне высшего образования. Поэтому Верховный Суд отменил судебные решения нижестоящих судов, отказавших в удовлетворении иска, отметив, в частности, что повторное зачисление – это когда лицо снова формирует такие знания, умения, навыки и общие компетентности на том же уровне высшего образования.

Кроме того, определяя надлежащего ответчика в этом деле, Верховный Суд пришел к выводу, что хотя соответствующую справку и сформировал и выдал вуз, однако порядок ее формирования, аппаратное и программное обеспечение являются результатом выполнения именно МОН как владельцем всей информации, содержащейся в ЕГЭБО, закрепленных за ним законом полномочий.

