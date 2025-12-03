Делегація України у Брюсселі обговорить з європейськими партнерами переговори США й Росії

Українська сторона має поінформувати європейських колег про те, що відомо після вчорашніх контактів американської делегації в Москві.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров доповів про підготовку зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки лідерів ЄС. Разом з ним на перемовинах братиме участь секретар РНБО та начальник Генштабу Андрій Гнатов.

За словами Президента, це частина постійної координації України з партнерами, покликаної забезпечити активний і повноцінний переговорний процес.

Українська сторона має поінформувати європейських колег про те, що відомо після вчорашніх контактів американської делегації в Москві, а також обговорити європейський компонент майбутньої архітектури безпеки.

Після завершення зустрічей у Брюсселі Умєров та Гнатов вирушать готувати перемовини зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа. Зеленський наголосив, що Україна й надалі працюватиме конструктивно задля досягнення реального миру.

Глава держави очікує на доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі.

