  1. В Україні

Делегація України у Брюсселі обговорить з європейськими партнерами переговори США й Росії

12:19, 3 грудня 2025
Українська сторона має поінформувати європейських колег про те, що відомо після вчорашніх контактів американської делегації в Москві.
Делегація України у Брюсселі обговорить з європейськими партнерами переговори США й Росії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров доповів про підготовку зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки лідерів ЄС. Разом з ним на перемовинах братиме участь секретар РНБО та начальник Генштабу Андрій Гнатов.

За словами Президента, це частина постійної координації України з партнерами, покликаної забезпечити активний і повноцінний переговорний процес.

Українська сторона має поінформувати європейських колег про те, що відомо після вчорашніх контактів американської делегації в Москві, а також обговорити європейський компонент майбутньої архітектури безпеки.

Після завершення зустрічей у Брюсселі Умєров та Гнатов вирушать готувати перемовини зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа. Зеленський наголосив, що Україна й надалі працюватиме конструктивно задля досягнення реального миру.

Глава держави очікує на доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС Україна війна переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Засади внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони: чи є потреба у змінах

До Верховної Ради України 7 вересня 2025 р. від Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко подано проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо удосконалення засад внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони. Наскільки цей проєкт матиме вирішальне значення у внутрішній і зовнішній політиці свідчитиме час та зміни у житті держави і суспільства.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

Важливі річниці: Україна формує календар пам’ятних дат на 2026-2027 роки

Комітет Верховної Ради доручив допрацювати проєкт Постанови про відзначення пам’ятних дат.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]