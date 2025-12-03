Делегация Украины в Брюсселе обсудит с европейскими партнерами переговоры США и России

Украинская сторона должна проинформировать европейских коллег о том, что известно после вчерашних контактов американской делегации в Москве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров доложил о подготовке встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров ЕС. Вместе с ним в переговорах будет участвовать секретарь СНБО и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

По словам Президента, это часть постоянной координации Украины с партнерами, призванной обеспечить активный и полноценный переговорный процесс.

Украинская сторона должна проинформировать европейских коллег о том, что известно после вчерашних контактов американской делегации в Москве, а также обсудить европейский компонент будущей архитектуры безопасности.

После завершения встреч в Брюсселе Умеров и Гнатов направятся готовить переговоры со специальными представителями президента США Дональда Трампа. Зеленский подчеркнул, что Украина и далее будет работать конструктивно ради достижения реального мира.

Глава государства ожидает доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.