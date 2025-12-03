У Києві вперше евакуювали мотоцикл — залишили біля зупинки громадського транспорту, фото

Мотоцикл залишили просто біля зупинки громадського транспорту неподалік Центрального вокзалу.

У Києві інспекція з паркування вперше тимчасово затримала мотоцикл, залишений просто біля зупинки громадського транспорту неподалік Центрального вокзалу. Про це повідомила Департамент територіального контролю міста Києва.

Порушення ПДР 15.9 (е) — зупинка ближче ніж 30 метрів від зупинки громадського транспорту.

«А, як ми раніше зазначали, згідно зі ст. 265-4 КУпАП — це пряма підстава для тимчасового затримання транспортного засобу.

Так, це стосується й мотоциклів. І скутерів. І будь-якого іншого транспорту, що вирішив «припаркуватися на хвилинку», - заявили у департаменті.

