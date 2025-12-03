  1. У світі

09:46, 3 грудня 2025
Нові правила встановлюють юридично зобов'язувальну повну заборону на імпорт російського газу – як скрапленого, так і трубопровідного.
В ЄС узгодили остаточну дату повної відмови від російського газу
Фото: Financial Times
Представники Європейської ради та Європарламенту досягли попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року. Про це повідомила Рада Європейського Союзу.

Остаточна заборона для довгострокових контрактів на трубопровідний газ набуде чинності не пізніше 1 листопада 2027 року. Для довгострокових угод щодо СПГ обмеження почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Для короткострокових контрактів, які уклали до червня 2025 року, буде перехідний період: заборона на російський СПГ запрацює з 25 квітня 2026 року, а на трубопровідний газ – з 17 червня 2026 року.

Щоб забезпечити дотримання заборони, ЄС запровадить систему попереднього дозволу на імпорт. Для російського газу інформацію необхідно буде подавати мінімум за місяць до постачання.

Зазначається, що будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.

Крім того, за порушення нових правил передбачені штрафи як для компаній, так і для фізосіб.

«Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми маємо покласти край залежності ЄС від російського газу, і його повна заборона в ЄС є важливим кроком у цьому напрямку», – заявив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Тепер цю угоду мають офіційно затвердити Рада ЄС та Європарламент, після чого документ буде остаточно ухвалений.

