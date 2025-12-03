В ЕС согласовали окончательную дату полного отказа от российского газа

Новые правила устанавливают юридически обязательный полный запрет на импорт российского газа — как сжиженного, так и трубопроводного.

Представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о полном прекращении импорта российского природного газа к 2027 году. Об этом сообщила Рада Европейского Союза.

Окончательный запрет для долгосрочных контрактов на трубопроводный газ вступит в силу не позднее 1 ноября 2027 года. Для долгосрочных соглашений по СПГ ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Для краткосрочных контрактов, заключенных до июня 2025 года, будет переходный период: запрет на российский СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года.

Чтобы обеспечить соблюдение запрета, ЕС введет систему предварительного разрешения на импорт. Для российского газа информацию необходимо будет подавать минимум за месяц до поставки.

Отмечается, что любые изменения в действующих контрактах будут разрешаться только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы поставок.

Кроме того, за нарушение новых правил предусмотрены штрафы как для компаний, так и для физических лиц.

«Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его полный запрет в ЕС является важным шагом в этом направлении», — заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард.

Теперь это соглашение должны официально утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего документ будет окончательно принят.

