США усиливают давление на одного из союзников по НАТО из-за закупки российских энергоносителей

20:00, 11 ноября 2025
Санкции со стороны США уже привели к тому, что турецкие НПЗ снизили объемы закупки российской нефти, впрочем Анкара не планирует полностью отказываться от импорта энергоносителей.
Фото: Sven Kaestner/AP
Соединенные Штаты Америки призвали союзников по НАТО прекратить закупку российских энергоносителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, американские чиновники усилили давление на Турцию. Именно отказ от покупки российских энергоносителей обсуждали во время встречи вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Следует отметить, что Турция – третий по величине покупатель российской нефти после Индии и Китая. Новые санкции со стороны США уже привели к тому, что турецкие НПЗ снизили объемы закупки российской нефти, впрочем, страна не планирует полностью отказываться от импорта российского сырья.

Добавим, что РФ является самым крупным поставщиком природного газа для Турции. Сегодня между странами ведутся переговоры о заключении долгосрочных контрактов, поскольку действующие соглашения завершаются в конце года.

Указано, что давление со стороны США может создать "потенциальные трудности" для Турции. Тем не менее, Анкара находится в "хорошей позиции" благодаря диверсификации.

