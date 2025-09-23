Они финансируют войну против самих себя, — Трамп призвал ЕС прекратить закупку энергоресурсов у РФ

Дональд Трамп заявил, что для эффективности тарифов против РФ европейские страны должны принять такие же меры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не будет готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести пакет мощных тарифов. Об этом он сказал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Американский лидер также обвинил Индию и Китай в том, что они остаются основным источником финансирования России через импорт энергоресурсов из РФ. Еще Трамп призвал ЕС прекратить закупку энергоресурсов у РФ.

«Если Россия не согласится искать мирные решения — мы будем готовы ввести очень жесткие тарифы. Другие страны должны к нам присоединиться. Вести борьбу с Россией и в то же время покупать у России энергоресурсы — это пустая трата времени. Подумайте. Они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, когда-нибудь такое слышал? Я буду говорить с европейскими государствами об этом во время Генассамблеи», — сказал Дональд Трамп.

Президент Трамп также подчеркнул, что закончить войну России против Украины могло бы быть «самым простым».

«Я думал, что это будет легче всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими», — сказал президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп столкнулся с техническими трудностями перед выступлением на Генассамблее ООН – не сработал телесуфлер, с которого он должен был читать речь.

