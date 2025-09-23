Практика судів
Вони фінансують війну проти себе, — Трамп закликав ЄС припинити закупівлю енергетичних ресурсів з РФ

17:54, 23 вересня 2025
Дональд Трамп заявив, що для ефективності тарифів проти РФ європейські країни мають вжити таких ж заходів.
Вони фінансують війну проти себе, — Трамп закликав ЄС припинити закупівлю енергетичних ресурсів з РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то Сполучені Штати повністю готові запровадити пакет потужних тарифів. Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Американський лідер також звинуватив Індію та Китай у тому, що вони залишаються основним джерелом фінансів Росії через імпорт енергоносіїв з РФ. Ще Трамп закликав ЄС припинити закупівлю енергетичних ресурсів з РФ.

«Якщо Росія не погодиться шукати мирні рішення — ми будемо готові запровадити дуже жорсткі тарифи. Інші країни мають до нас приєднатися. Вести боротьбу з Росією й в той час купувати у Росії енергоносії — це втрата часу. Подумайте. Вони фінансують війну проти себе. Хто, чорт забирай, колись про таке чув? Я говоритиму з європейськими державами про це під час Генасамблеї", — сказав Дональд Трамп.

Президент Трамп також наголосив, що закінчити війну Росії для України могло б бути «найпростіше».

«Я думав, що це буде найлегше завдяки моїм стосункам з президентом Путіним, які завжди були добрими», — сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зіткнувся з технічними труднощами перед виступом на Генасамблеї ООН – не спрацював телесуфлер, з якого він мав читати промову.

