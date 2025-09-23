Дональд Трамп виступає без телесуфлера на Генасамблеї ООН – він вимкнувся з невідомих причин, відео

Як зазначив Трамп, він може виступити на Генасамблеї ООН і без суфлера.

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з технічними труднощами перед виступом на Генасамблеї ООН – не спрацював телесуфлер, з якого він мав читати промову.

Трамп розпочав виступ, зазначивши, що телесуфлер вийшов із ладу, але вирішив продовжити без нього.

«Я не проти виголосити цю промову без телесуфлера, бо телесуфлер не працює», – сказав він, сміючись. «Я дуже радий бути тут з вами, і таким чином говорити від щирого серця. Можу лише сказати, що той, хто керує цим телесуфлером, має великі проблеми», – додав Трамп.

Також Трамп сказав, що має отримати Нобелівську премію миру, але додав, що справжньою нагородою буде порятунок життів шляхом швидшого завершення війн: «Всі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень, але для мене справжньою нагородою будуть сини і дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями і батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя».

