Дональд Трамп выступает без телесуфлера на Генассамблее ООН – он выключился по неизвестным причинам, видео

Как отметил Трамп, он может выступить на Генассамблее ООН и без суфлера.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с техническими трудностями перед выступлением на Генассамблее ООН – не сработал телесуфлер, с которого он должен был читать речь.

Трамп начал выступление, отметив, что телесуфлер вышел из строя, но решил продолжить без него.

«Я не против произнести эту речь без телесуфлера, потому что телесуфлер не работает», – сказал он, смеясь. «Я очень рад быть здесь с вами и таким образом говорить от всего сердца. Могу только сказать, что тот, кто управляет этим телесуфлером, имеет большие проблемы», – добавил Трамп.

Также Трамп сказал, что должен получить Нобелевскую премию мира, но добавил, что настоящей наградой будет спасение жизней путем более быстрого завершения войн: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений, но для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые живут и растут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не гибнут в бесконечных и бессмысленных войнах. Мне важно не выигрывать награды, а спасать жизни».

