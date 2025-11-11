США посилюють тиск на одного з союзників по НАТО через закупівлю російських енергоносіїв

Санкції з боку США вже призвели до того, що турецькі НПЗ зменшили обсяги закупівлі російської нафти, втім Анкара не планує повністю відмовлятися від імпорту енергоносіїв.

Сполучені Штати Америки закликали союзників по НАТО припинити закупівлю російських енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією видання, американські чиновники посилили тиск на Туреччину. Саме відмову від купівлі російських енергоносіїв обговорювали під час зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Варто зазначити, що Туреччина – третій за величиною покупець російської нафти після Індії та Китаю. Нові санкції з боку США вже призвели до того, що турецькі НПЗ зменшили обсяги закупівлі російської нафти, втім країна не планує повністю відмовлятися від імпорту російської сировини.

Додамо, що РФ є найбільшим постачальником природного газу для Туреччини. Сьогодні між країнами ведуться перемовини щодо укладення довгострокових контрактів, оскільки чинні угоди завершуються наприкінці року.

Вказано, що тиск з боку США ‎може створити "потенційні труднощі"‎ для Туреччини. Проте, водночас, Анкара перебуває у "‎хорошій позиції"‎ завдяки диверсифікації.

