США посилюють тиск на одного з союзників по НАТО через закупівлю російських енергоносіїв

20:00, 11 листопада 2025
Санкції з боку США вже призвели до того, що турецькі НПЗ зменшили обсяги закупівлі російської нафти, втім Анкара не планує повністю відмовлятися від імпорту енергоносіїв.
США посилюють тиск на одного з союзників по НАТО через закупівлю російських енергоносіїв
Фото: Sven Kaestner/AP
Сполучені Штати Америки закликали союзників по НАТО припинити закупівлю російських енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією видання, американські чиновники посилили тиск на Туреччину. Саме відмову від купівлі російських енергоносіїв обговорювали під час зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Варто зазначити, що Туреччина – третій за величиною покупець російської нафти після Індії та Китаю. Нові санкції з боку США вже призвели до того, що турецькі НПЗ зменшили обсяги закупівлі російської нафти, втім країна не планує повністю відмовлятися від імпорту російської сировини.

Додамо, що РФ є найбільшим постачальником природного газу для Туреччини. Сьогодні між країнами ведуться перемовини щодо укладення довгострокових контрактів, оскільки чинні угоди завершуються наприкінці року.

Вказано, що тиск з боку США ‎може створити "потенційні труднощі"‎ для Туреччини. Проте, водночас, Анкара перебуває у "‎хорошій позиції"‎ завдяки диверсифікації.

