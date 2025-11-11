США посилюють тиск на одного з союзників по НАТО через закупівлю російських енергоносіїв
Сполучені Штати Америки закликали союзників по НАТО припинити закупівлю російських енергоносіїв. Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з інформацією видання, американські чиновники посилили тиск на Туреччину. Саме відмову від купівлі російських енергоносіїв обговорювали під час зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.
Варто зазначити, що Туреччина – третій за величиною покупець російської нафти після Індії та Китаю. Нові санкції з боку США вже призвели до того, що турецькі НПЗ зменшили обсяги закупівлі російської нафти, втім країна не планує повністю відмовлятися від імпорту російської сировини.
Додамо, що РФ є найбільшим постачальником природного газу для Туреччини. Сьогодні між країнами ведуться перемовини щодо укладення довгострокових контрактів, оскільки чинні угоди завершуються наприкінці року.
Вказано, що тиск з боку США може створити "потенційні труднощі" для Туреччини. Проте, водночас, Анкара перебуває у "хорошій позиції" завдяки диверсифікації.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.