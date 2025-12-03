Відповідальність за булінг можуть збільшити до одного року: Рада хоче посилити відповідальність

Строк притягнення до адмінпокарання можуть збільшити з 3 місяців до одного року.

Підкомітети Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій провели засідання за участю народних депутатів, представників центральних органів виконавчої влади та громадських організацій.

Зокрема, підкомітет з питань вищої освіти розглянув законопроєкт 14127 від 17.10.2025 «Про внесення змін до статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення строків накладання адміністративного стягнення за правопорушення щодо булінгу (цькування) учасника освітнього процесу».

За результатами обговорення народні депутати запропонували Комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти документ за основу.

У пояснювальній записці до документу вказано, що аналіз судових справ щодо булінгу (цькування) учасника освітнього процесу показав, що на сьогоднішній день існує проблема, яка полягає в тому, що частина справ про булінг, судами закривається через закінчення строків накладення адміністративного стягнення, іншими словами збігає період протягом якого особа (кривдник) може бути притягнута до адміністративної відповідальності, що є наслідком уникнення від встановленої законодавством відповідальності та у зв’язку із цим може бути причиною для вчинення такою особою нових правопорушень.

Зокрема, згідно з статтею 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

За змістом положень статті 38 КУпАП строк накладання адміністративного стягнення за вчинення адміністративних правопорушень за статтею 173-4 КУпАП становить три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через три місяці з дня його виявлення.

Однак, як вказують ініціатори, з наведеного слідує, що строк у три місяці, через проходження всіх бюрократичних процесів, завантаженості судів, які такі справи розглядають, а в подальшому і розгляду справи є недостатнім.

На зазначену проблему неодноразово звертав увагу і Освітній омбудсмен України, у своїх публікаціях в соціальних мережах та на офіційному сайті служби.

За даними Державної судової адміністрації України та згідно аналізу Служби освітнього омбудсмена, кількість закритих справ про булінг через закінчення строків накладення адміністративного стягнення становила:

1) у 2019 році: 14,5% (36 справ);

2) у 2020 році: 24% (64 справи);

3) у 2021 році: 11% (33 справи);

4) у 2022 році: 32,8% (41 справа);

5) у 2023 році: 9,5% (21 справа);

6) у 2024 році: 10,5 % (27 справ).

«З аналізу судових рішення, що містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, як приклад в період з січня по жовтень 2025 року (щонайменше 21 справа) судами, згідно з наступними постановами, провадження у справі про адміністративне правопорушення про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 173-4 КУпАП закрито на підставі пункту 7 частини першої статті 247 КУпАП, у зв`язку з закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених частиною другою статті 38 КУпАП», - кажуть ініціатори.

Таким чином, зазначають депутати, з цих статистичних даних слідує, що строки у три місяці є не завжди достатніми щодо розгляду справи про булінг судом. При цьому можна стверджувати, що часто строку у три місяці не вистачає для завершення провадження у справі та притягнення винних до відповідальності, починаючи від складання протоколу і до ухвалення постанови суду.

«Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що строки три місяці для накладення адміністративного стягнення за булінг є надто коротким. В той же час, строки притягнення до адміністративної відповідальності не мають бути й надто довгими, адже весь цей час порушник залишатиметься фактично не покараним, і може продовжувати (булінг) цькування», - зауважують нардепи.

Відтак, за таких обставин та фактів, пропонується встановити цей термін не менше одного року, шляхом внесення змін до частини шостої статті 38 КУпАП, за прикладом із нормою притягнення до відповідальності за водіння у нетверезому вигляді.

